Руски танк в Киев прегази нарочно автомобил с хора вътре

Кадър Телеграм, Война Реал

В Телеграм излизат множество кадри, показващи ужаса на войната в Украйна, но не могат да бъдат публикувани в българските медии заради етичния кодекс.

Това е първата война в историята, която се отразява, както от смели репортери на място, но най-вече от самите хора с телефоните им, които показват безумието нагледно.

А безумието и зверствата, показани от първо лице от първо лице, няма как да бъдат манипулирани от машината за пропаганда.

Пореден клип шокира света.

Руски танк в Киев смачква напълно целенасочено лек автомобил.

Кадрите са заснети от блок, а свидетелите реагират невярващо на това, което става пред очите им.

Reportedly outskirts of Kiev. Watch to the end. Russian tank pic.twitter.com/vHHV6VmGrQ