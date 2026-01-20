Руски удари с дронове и ракети спряха водата и електричеството в Киев

Пиксабей

Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването. Ударена е била нежилищна сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в "Телеграм", предаде БТА.

Неофициални новинарски канали в "Телеграм" публикуват снимки на големи жилищни сгради без осветление.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на украинската столица, съобщи, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени.

