Руският външен министър: Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато за това бъде подготвен "дневен ред“

Снимка: Президентство на Русия

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия признава Володимир Зеленски за "де факто“ глава на Украйна и е готова да се срещне с него, но няма да подписва споразумения с него, защото за това е необходима легитимност, която той няма. Това заявява руският министър в интервю за NBC News, цитирани от Фокус.



"Ние го (Зеленски) признаваме за де факто глава на режима. И в това си качество сме готови да се срещнем с него. Но що се отнася до подписването на правни документи... Когато стигнем до момента, в който подписваме документи, трябва да има ясно разбиране от всички, че човекът, който ще подпише тези документи, ще има легитимност. Според украинската конституция, г-н Зеленски в момента няма такава“, посочва Лавров.



Той също така допълни, че руският президент Владимир Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато за това бъде подготвен "дневен ред“.



"Не можем да се срещнем само за да се снимаме и да му дадем възможност да заяви, че е легитимен. В края на краищата, легитимността е отделна тема. Независимо кога може да се проведе тази среща, въпросът кой ще подпише документа от украинска страна е много важен“, заявява ръководителят на руското външно министерство.



Припомняме, че по-рано Лавров заяви, че Путин е готов да се срещне със Зеленски при определени условия.

