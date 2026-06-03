Руснаци с автомати стрелят по украинските дронове - камикадзе в Санкт Петербург

Кадър Телеграм

Кадри от тази сутрин от самия Санкт Петербург показват как руснаци се опитват да спрат атаката на украинските дронове-камикадзе, стреляйки по тях с автомати. Кадрите са толкова стряскащи за самите руснаци, че коментарът към видеото в един от руските телеграм канали Supernova+ с над 250 хиляди абонати е съвсем лаконичен, предавайки цялото стъписване на руското население в едно изречение: "Питер... това е пълен позор.", предаде Актуално.

Припомняме, че добре насочената украинска атака рано сутринта удари петролния терминал в Санкт Петербург, едно от най-големите съоръжения за претоварване на петролни продукти в северозападна Русия, което го прави стратегически обект в руската критична инфраструктура.

Според данните украинците са атакували с далекобойни дронове "Лютий", разработени на база малки самолети, ползвани да се пръскат земеделски култури. Те могат да летят на ниска височина, за да избегнат руската противовъздушна отбрана. Първият прототип на "Лютий" украинците направиха през октомври 2022 г., а серийното им производство започна около втората половина на 2023 г. "Лютий" летят автономно в продължение на стотици километри по сложни маршрути, за да избегнат засичането им и украинците обикновено ги пускат на рояци.

Руската корвета „Бойкий“ е била поразена от дронове в пристанището на Кронщадт. Това съобщи командващият Силите за безпилотни системи на ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди в Телеграм.

Според него, в Кронщадт БпЛА на 1-ви отделен център на Силите за безпилотни системи „са проследили и подпалили корвета „Бойкий“, носител на управляеми ракети“.

Той отбелязва, че сухият док „Велещински“ в Кронщадт, към който са били изпратени украинските дронове, е „люлката на руския ВМС“.

При това корветът „Бойкий“ през февруари 2026 г. е постъпил за планов ремонт. Този кораб принадлежи към проект 20380 и е третият корвет на Балтийския флот на ВМС. Той е спуснат на вода през 2011 г., а от 2013 г. е на въоръжение.

Според информацията на Мадяр, корабът „има феерична история на пътувания и приключения по границите на НАТО, придружавал е „сенчестия нефтен флот“ на руснаците, предаде „Фокус“.

Редактор "Екип на Петел",

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