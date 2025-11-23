Ружа Райчева: ГЕРБ се държат все едно срещу Рая Назарян е бил извършен атентат

Кадър Фб

Ружа Райчева коментира фурора около английския на Рая Назарян.

Ето какво пише тя:

ГЕРБ се държат все едно срещу Рая Назарян е бил извършен атентат. Патосът е покъртителен.

А единственото, което се случва, е че хората ѝ се смеят, което е тяхното право и един от малкото останали ни защитни механизми. Вади се абсурдният аргумент, че е жена и не можело да се напада.

За повечето българи е странно на най-високо ниво да ни представлява човек, който не разбира особено английски - дотам, че не може да назубри една кратка реч дори.

Без значение мъж или жена, защото именно обратното е сексизъм. Жена е - оставете я да се излага, толкова си може? Това ли е аргументът, щото така звучи? Нали бяхме равнопоставени и изискванията важат за всички? Явно не.

Било омраза. Не - срам е, а малко се уморихме да ни е срам от тези, които ни “представляват” и взимат решения вместо нас. Очакваме поне да могат да говорят английски, защото това изискване не подминава никого вече. Разбира се, че грозни обиди не трябва да има - но такива има за всеки политик от сутрин до вечер. Те би трябвало да го очакват и знаят. Това е другата страна на монетата на публичността и отговорността.

Отговарям и на критиката за това, че разпространението на подобни кадри ни принизявало като народ. Смачквали сме си били сами самочувствието. Не, драги, Назарян в ЕП с този английски ни принизява. Вашата паническа подкрепа за нея - също. Показва, че е все тая какво знаеш и как боравиш със знанията си - няма никакво значение за това да успееш в тази система. Самочувствие е още да искаш България да има достойно представителство. Отказът от това ни принизява и това е много сериозен разговор, който няма как да не водим.

Най-много ме забавлява и една дребна вълна на “аз съм различен и ще подкрепя Назарян, какво толкова, че ни излага като зелки” (не че някой я слушаше в залата на ЕП, или който да и е след нея). Нека сме хора, не можем да се подиграваме! - критиката идва основно от хора, които разделят общественото мнение професионално от години и капитализират от това. На това също мога да се посмея. Съвсем хуманно.

Правото на хората да се смеят - никой не може да отнеме, освен ако наистина вече не живеем в диктатура. Не може и да бъдем наказвани за това, че все още имаме изисквания към властта. По-скоро трябва да отбележим това като някакво истинско чудо след всички тези години!

*фор инглиш прес уан!

