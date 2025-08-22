Рюте: Няма да допуснем грешките от миналото спрямо Украйна

Кадър Youtube

Поддръжниците на Украйна няма да повторят грешките от миналото при гарантирането на сигурността ѝ. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в Киев. Той посочи Будапещенския меморандум от 1994 г. и Минските споразумения от 2014 и 2015 г. като примери за това какви не бива да бъдат новите обещания от западните партньори.

"Всички заедно - Украйна, европейците, Съединените щати - работим за това гаранциите за сигурност да са на такова равнище, че Владимир Путин да не посмее да нападне Украйна отново", каза генералният секретар на НАТО.

Украинският президент Володимир Зеленски видя гаранциите под формата на член 5-ти от Североатлантическия пакт, според който нападение над една страна се разглежда като нападение над всички участници в договора.

Зеленски подкани западните партньори да засилят натиска върху Москва за по-скорошна среща между него и руския президент Владимир Путин:

"Руснаците правят всичко, за да избегнат среща между лидерите. Но проблемът не е само в това. Проблемът е, че те не искат да приключат войната ... Трябва да ги принудим да се заемат с дипломация. Трябват ни наистина силни санкции, в случай че не се съгласят на дипломатическо решение на тази война", посочи той, предаде БНР.

