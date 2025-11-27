С кампанията „Свобода за Благо“: Актьорът Филип Буков събира пари за гаранцията на Коцев

Колаж: Фейсбук

Актьорът Филип Буков се свърза с нас, за да ни каже, че организира кампания за набиране на средства за покриване на гаранцията на Благо! Той ни разказа за хора в цялата страна, които искат да дарят, за да може Благо да се върне възможно най-бързо вкъщи. Това написаха във фейсбук страницата на варненския кмет Благомир Коцев.

"Благодарим му за инициативата. Той неведнъж показа, че е на страната на свободните граждани, които излизаха десетки пъти по площадите в София, Варна, Пловдив и Русе в подкрепа на Благо!", пишат още те.

Дарителите в кампанията в сайта Платформата.бг до този момент са 114, а събраната сума надхвърли 6000 лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!