С военни почести, медал за храброст и сълзи в очите Бургас изпрати гл. боцман Стефан Иванов

Вижте видеото от последния път на един истински герой

Гл. боцман Стефан Иванов – жертвата на бедствието край в.с. Елените, бе погребан с военен церемониал, поздрави и медал за храброст. Бургас се преклони пред мъжеството на човек, отдал живота си в служба на България, пише Флагман.

Стотици сведоха глави – близки, колеги и приятели.

Процесът е воден от духовния оркестър на МВР, а мълчанието е по-силно от всичко.

„Страхотен човек, страхотен колега. Един човек, за когото никой не е казвал лоша дума. Той беше за пример. За нас бе повече от учител – 32 години бе полицай, дълго време и моряк. За съжаление морето си го взе...“, каза гл. комисар Антон Златанов.

Поклон пред гл. боцман Стефан Иванов. Герой, който никога няма да бъде забравен.

