САЩ: Тръмп иска мир и край на войната в Украйна

Снимка уикипедия, Daniel Torok (1982–)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да бъде постигнато мирно споразумение, което да сложи край на „безсмисленото кръвопролитие“ в Украйна. Това заяви американски представител, след като масирана руска атака срещу Киев отне живота на най-малко 21 души.

„Президентът Тръмп има хуманно отношение и иска тази война да приключи чрез споразумение, за да бъде сложен край на безсмисленото кръвопролитие“, заяви представителят на САЩ пред АФП в отговор на запитване относно руското нападение, предаде БГНЕС.

„Президентът и неговият екип положиха огромни усилия, за да сложат край на войната между Русия и Украйна, и той остава оптимист, че в крайна сметка ще бъде постигнато мирно споразумение“, добави представителят.

След мащабната нощна атака срещу украинската столица, при която бяха разрушени жилищни сгради и десетки хиляди хора потърсиха убежище, както Киев, така и Москва обещаха нови удари в продължаващата вече четири години война.

Преди да се завърне в Белия дом миналата година, Тръмп заяви, че може да сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа. Досегашните усилия на САЩ за посредничество при постигането на примирие между Москва и Киев обаче не дадоха резултат.

Американският президент неведнъж разкритикува разходите за военна помощ за Украйна и през февруари 2025 г. остро нападна украинския президент Володимир Зеленски по време на среща в Овалния кабинет.

В същото време Тръмп запази като цяло приятелски тон към руския президент Владимир Путин, въпреки че напоследък все по-често изразява разочарование от отказа му да прекрати войната.

Междувременно Зеленски призова съюзниците да обсъдят ускоряването на доставките на системи за противовъздушна отбрана за Украйна на срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица, в която ще участва и Тръмп.

Редактор "Екип на Петел",

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