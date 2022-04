САЩ дават още Джавелини за 100 милиона долара на Украйна: Пробиват танковете от 2,5 километра

Кадър U.S. military or Department of Defense

САЩ обявиха, че ще предоставят на Украйна допълнителна военна помощ на стойност до 100 милиона долара, за да помогнат на страната да се противопостави на руското нашествие, предаде Франс прес, цитира OFFnews.bg.

Става дума "да се отговори на спешната украинска нужда от допълнителни противотанкови системи Javelin (Джавелин), които САЩ предоставиха на Украйна и които те използваха толкова ефикасно за защита на своята страна", заяви говорителят на Пентагона Джон Кърби.

С дължина от 1,2 метра Javelin може да се пренася ръчно от един войник. Оръжието е разработено от американските компании Lockheed Martin и Raytheon и разполага с достатъчно голяма огнева мощ, за да пробие танкова броня от 2,5 км разстояние.

Характеристиките са направили Javelin предпочитано оръжие за отблъскване на танкови нашествия в градски условия. Операторът на Javelin може тайно да се приближи и да порази цел в подобна обстановка.

Огромна част от стотиците унищожени руски танкове в Украйна приключиха като скрап нашествието си в Украйна именно благодарение на тази система.

