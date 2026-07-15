САЩ правят стъпка към приемане на постоянно лятно часово време

Пиксабей

Камарата на представителите в Съединените щати е гласувала законопроект, с който се гласува за въвеждането на лятно часово време за постоянно на територията на страната. Решението идва на фона на непрекъснатия натиск да се спре със смяната на времето, отбелязва CBS, предаде "Фокус".

Законопроектът е озаглавен "Закон за защита на слънчевото греене“ и е бил приет с 308 гласа "за“ и 117 "против“. В допълнение към изместването на часовниците с един час напред, което се случва през пролетта, мярката ще позволи на щатите да използват стандартно време, ако е в сила изключение преди влизането в сила на федералния закон. Хавай и по-голямата част от Аризона в момента използват стандартно време целогодишно.

"Наистина не познавам никого, който да иска да сменя часовника“, каза представителят на Демократическата партия Франк Палоун от Ню Джърси в понеделник, докато Комисията по правилата на Камарата на представителите разглеждаше мярката. Представителят на Републиканската партия Върн Бюканън от Флорида, който внесе законопроекта, заяви във вторник, че смяната на часовото време нарушава графиците "без основателна причина“.

Поддръжниците на законопроекта твърдят, че промяната би имала положително въздействие върху режима на сън, здравето на хората и икономиката и би позволила на американците да имат повече часове дневна светлина вечер през цялата година. Критиците му казват, че продължителният мрак в сутрешните часове на зимата би имал отрицателни последици за здравето и безопасността.

Законопроектът е внесен и в Сената, но няма яснота дали ще бъде приет окончателно. Президентът Доналд Тръмп е казвал, че ако законът бъде приет и стигне до бюрото му той ще го подпише веднага.

Редактор "Екип на Петел",

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