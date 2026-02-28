реклама

САЩ също нанасят удари в Иран, поразени са десетки цели в цялата страна, ударена е резиденцията на президента

28.02.2026 / 09:05 5

Кадър Х

Израел започна военна операция срещу Иран. Малко след това бе съобщено, че САЩ също са се включили. До момента са поразени около 30 цели на територията на Иран, включително резиденцията на иранския президент и щаб на разузнаването, твърдят израелски източници.

Министърът на отбраната на Израел заяви в събота сутринта, че Израел е нанесъл превантивен удар срещу Иран с цел да отстрани заплахи за държавата. Очаква се в близко време атака с дронове и ракети у Израел.  Американски представител съобщи пред Al Jazeera, че Съединените щати извършват съвместни удари с Израел.

Министърът на отбраната Израел Кац обяви специално извънредно положение в цялата страна и призова гражданите да следват указанията на Командването на вътрешния фронт и да останат в защитени зони, предаде Сега.

Държавната тв и радиокомпания на Иран съобщи, че в Техеран са чути три експлозии.

Иранският върховен лидер Али Хаменей не се намира в Техеран и е преместен на сигурно място.

Освен това се появява информация за възможен опит за покушение срещу президента на Иран Масуд Пезешкиан. Засега няма официално потвърждение на това.

Американският президент Доналд Тръмп е недоволен от вчерашните преговори с Иран.

Според него Техеран отказва да даде „правилния“ отговор на ключовото изискване на Вашингтон.

„Ние не сме доволни от преговорите. Те просто не искат да произнесат ключовите думи: ние няма да имаме ядрено оръжие. Те трябва да кажат: ние няма да имаме ядрено оръжие. И просто не могат да стигнат дотам. Искат малко да обогатяват. Не ви е нужно обогатяване, когато имате толкова много петрол. Така че не съм доволен от преговорите“, заяви президентът на САЩ.

Повече от 500 изтребители и до 200 самолета за поддръжка от САЩ и Израел са разположени в Близкия изток в подготовка за евентуален удар срещу Иран: 

robotron2000 (преди 12 минути)
русия няма съседска държава която да не е нападала без някаква причина! а изчистването на гнездото терористи Иран, се забави даже много ! 
kjk (преди 29 минути)
После Русия била агресор!?!;)Намусен:errm:
robotron2000 (преди 39 минути)
КЖК без да защитават евреите, тея брадатите плащаха на ислямски главорези да ходят по света да правят пакости! влизаха стреляха в църкви, газиха с камиони в франция и германия хора колеха с ножови по влакове и плащади.. Като имат нещо против евреите да ходят там да ги правят тези золуми! Денят на разпратата срещу ислямските главорези и тяхните покровители наближава! на една бомба разтояние са както се казва.
kjk (преди 53 минути)
Агресията вече "Превантивна атака" ли се нарича?;)Усмивка:errm:Превантивната атака е срещу преговорите че вървяха към споразумение - еврейчетата ще разпалят нова световна война.НамусенШокиранАнгелче
robotron2000 (преди 54 минути)
това не е ли официално започване на войната! или още ще разпъват локумите. 

