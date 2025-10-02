реклама

САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за удари с ракети с голям обсег в Русия

02.10.2025 / 08:56 3

Снимка: Президентство на Украйна

САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация, която ще помогне за нанасянето на удари с ракети с голям обсег по руската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на американския в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Според изданието във Вашингтон преценяват възможността да снабдят Киев с оръжия, в чийто обсег може да попаднат повече цели на руска територия.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва Ройтерс.

Същевременно САЩ искат от съюзниците си в НАТО да осигурят подобна помощ за Украйна, информира американското издание. Белият дом не е отговорил към този момент на запитването на Ройтерс за коментар.

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.

 

kjk (преди 5 минути)
Рейтинг: 146250 | Одобрение: 16355
Те досега защото  сащисаните стояха със скръстени ръце и не помагаха по никакъв начин на хохлите!!!;)НамусенБолест
0
0
Пешо от Виница (преди 11 минути)
Рейтинг: 102067 | Одобрение: 32057
Ако по-рано ,в руските коментаторски студия ,не си позволяваха дори да намекнат за предстоящ сблъсък със САЩ,то вече все по -упорито се говори за ядрен отговор на изстрелване на ракети по Москва.Разбираемо е,че тези ракети се подготвят ,изстрелват и "водят" до целите в Москва от американски военни , а не от украински талибани. Очевадно е,че нещата отиват на зле...това виждам,това и пиша! И това е от седмица. Няма различни изповядани мнения сред коментиращите,сред които има и лица от официалната власт. Определени са целите,пръстите вече са на спусъка...По-рано,пазеха Тръмп-не говореха лошо за него,но сега....май вече са го отписали като фактор за контакт и споразумение. Но...има едно голямо "НО".Да не си мислят американците ,че Европа ще воюва , а САЩ ще гледа -така както винаги е правила в историята на Европа. Първо Лондон,после САЩ....да не бързат да плачат-и за тях има "Орешници".
0
0
Off Road (преди 20 минути)
Рейтинг: 45663 | Одобрение: 10583
"ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали..." Верно укрите нямат задръжки, но ако е истина, щатите стават очевиден съучастник.

