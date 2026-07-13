САЩ ще възобновят блокадата на Иран в Ормузкия проток и ще събират такси за безопасното му преминаване

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Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ "възобновяват" блокадата срещу Иран в Ормузкия проток и ще налагат такса на корабите за безопасното му преминаване, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че тези коментари идват след поредната интензивна размяна на удари, която застраши преговорите, насочени към прекратяване на войната.

В социалните мрежи Тръмп написа, че иранските кораби вече няма да могат да преминават през протока и че САЩ ще налагат такса от 20 процента от стойността на товарите, преминаващи през него.

"Възобновяваме ИРАНСКАТА БЛОКАДА, наречена така, защото тя спира само иранските кораби или техните клиенти да влизат или излизат", посочи Тръмп и добави: "Всички други държави ще имат справедлив и свободен достъп до протока".

Той уточни, че таксата ще помогне за покриване на "всички разходи, необходими за гарантиране на безопасност и сигурност в този изключително неспокоен район на света".

Една пета от световните доставки на петрол и газ преминаваше през пролива, преди Иран да установи контрол над него след началото на войната, посочва АП.

Най-новата размяна на удари беше предизвикана от иранска атака срещу контейнеровоз вчера в Ормузкия проток. Иран установи контрол над този критично важен воден път, след като САЩ и Израел започнаха войната на 28 февруари.

Иран твърди, че има правото да управлява трафика през протока и евентуално да събира такси в съответствие с рамковото мирно споразумение, постигнато миналия месец с Вашингтон. САЩ и други страни оспорват това, позовавайки се на международното право относно свободата на на корабоплаването, а американските въоръжени сили се опитаха да създадат алтернативен маршрут извън ирански контрол, отбелязва АП.

Редактор "Екип на Петел",

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