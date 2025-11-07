САЩ свалят санкциите срещу сирийския президент

Кадър Ютуб

Съединените щати свалиха днес санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа, ден след като Съветът за сигурност на ООН направи същото преди срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица, предаде Ройтерс и БТА.

В съобщение, публикувано на уебсайта на американското министерство на финансите, се казва, че САЩ са премахнали статута на специално определено лице като глобален терорист на Шараа и на сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб.

