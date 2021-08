САЩ взривиха свой боен кораб край Пърл Харбър

Кадър Тихоокеански флот на САЩ

Военноморските сили (ВМС) на САЩ разпердушиниха свой боен кораб, написа британският в. "Дейли мейл".

"По време на учения край Пърл Харбър (щата Хавай) по фрегатата бяха изстреляни няколко ракети и торпеда. Вследствие на ударите корабът се разцепи на две и потъна", посочи още изданието, предаде новини.

"Разрушената фрегата е била на въоръжение в американския военноморски флот до 2015 г. Производството на този тип кораби е започнало през 70-те години на миналия век и те все още се използват от въоръжените сили на Австралия, Египет, Турция, Полша и други страни", допълни "Дейли мейл".

"Ученията край бреговете на Хавайските острови се състояха между 15 и 20 август. По време на традиционните за ВМС на САЩ маневри в този регион на Тихия океан се провеждат тестове на нови видове въоръжение", добави вестникът.

#ICYMI: Watch as joint @INDOPACOM forces conduct coordinated strikes on the decommissioned guided-missile frigate Ingraham in the Pacific as part of #USNavy's recent Large-Scale Exercise #LSE2021. #Readiness pic.twitter.com/Z8BQ3PfgVT