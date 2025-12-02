СДВР за провокаторите: Задържани са 71 хулигани, човек със зареден пистолет и такъв с 30 хиляди лева

Булфото

На вчерашния протест на контролно-пропускателните пунктове са засечени значителен брой нарушители със забранени вещи и предмети – според СДВР, включително и човек със зареден газов пистолет.

„Както всички видяхте, протестът премина мирно, тихо и спокойно, за което поздравявам всички мирно протестиращи граждани, включително всички наши служители, които тактически бяха заели позиции, без да предизвикват агресия“, каза директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов.

При 21 КПП-та все пак са засечени профили на хулигани и провокатори.

„Организаторите на протеста имат задължение, чрез техните стюарди, да извеждат такива лица, или да ги посочват на нас, с цел недопускане на ескалация на напрежението, но те към настоящия момент не са подали такива сигнали за агресивни младежи“, допълни още главен комисар Николов, цитиран от бТВ.

По думите му ескалацията е започнала в момента, в който „незаявено шествие тръгна към сградата на ул. „Врабча“, която е в ремонт и ще се ползва за сграда на ДПС“. Така, протестиращата маса преминава през необезопасена територия – където липсват полицейски сили.

„Видяхте непредизвиканата агресия срещу наши служители. Ние не можехме да изведем агресивно протестиращите от мирно протестиращите участници. Поради тази причина филмирахме и проследихме всички агресори, в по-късните часове на нощта задържахме 71 броя такива хулигани, бих ги нарекъл, които агресираха, раниха трима наши колеги и изпотрошиха общинско имущество“, обясни директорът на СДВР.

Има и задържан син на известен русенски бизнесмен, за когото в момента се събират данни за организираност. Той е подпалил кофа за отпадъци в централна софийска улица. Задържано е и лице с 30 хиляди лева, разделени в различни купюри с бележки в столични улици.

От СДВР обявиха и че вече е ясна причината за спирането на електрозахранването в района на Софийския университет снощи. Става дума за аварирала или умишлено увредена подстанция „Рила“, където в момента от пожарната извършват експертизи.

На въпрос защо нито вътрешният министър, нито главният секретар на МВР бяха на терен, комисар Николов обясни:

„Не е необходимо политическо и професионално ръководство да присъства на терен при вече утвърден план от ръководителя на мероприятието и установена разстановка от директора на СДВР.

