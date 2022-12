Щрапнелът е пронизал Рогозин на сантиметри от гръбнака му, докато е празнувал рождения си ден! Кадри от мястото на удара!

Кадър Некста

Раненият при украински обстрел бивш руски вицепремиер и бивш ръководител на „Роскосмос” Дмитрий Рогозин изглежда е уцелен в момент, в който е празнувал рождения си ден в реторант в град Донецк.

Рогозин е роден на 21 декември, 1963 година. Той е на фронта в Украйна като ръководител на група военни съветници "Царски вълци".

Според руски канали, Рогозин е бил ранен в гърба. Съобщенията засега са, че той е в болница, но без опасност за живота, предаде Актуално.

"Ранен съм в гърба. Ще живея. Шрапнелът премина на сантиметър от гръбнака ми", каза Рогозин.

