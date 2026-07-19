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Шеф Манчев: "Мишлен" е Шампионска лига

19.07.2026 / 12:19 0

Кадър БНТ

"Мишлен" е Шампионска лига. Там има определени критерии, за да можеш да създадеш "Мишлен" в България се изискват много инвестиции. За да се съгласи "Мишлен" да ни направи одит изисква много пари, после се изкарва доклад с препоръки. За да създадем това нещо държавата трябва да ни стане партньор, да вдигнем нивото, коментира шеф Иван Манчев.

Той уточни, че "Мишлен" е много скъпа услуга.

"Моментната снимка показва, че сме в правилната посока, но се чувстваме сами, защото никой не ни подкрепя. Тоест държавата трябва да ни стане партньор, а не да ни бъде мащеха", добави Манчев.

Истината е, че "Мишлен" е много дълъг процес, който може да продължи 3-5 години. Няма такова нещо като една страна не става. Това каза Ричард Алибегов в ефира на БНТ по повод дискусиите кога България ще има ресторант със звезда "Мишлен".

"Всичко тръгна от едно интервю, от един сайт и продължи да се споделя от много сайтове", продължи той.

По думите му ще има много доклади докато се стигне до решение ще има ли "Мишлен" звезда.

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