Шефът на Пентагона: Руската ПВО изглежда не работи добре, с 200 американски войници влязохме в Каракас

06.01.2026 / 10:33 2

Кадър Ютуб

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет заяви, че приблизително 200 американски войници са били в центъра на Каракас по време на американската операция за отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро.

Според Хегсет „близо 200 видни американци са отишли ​​в центъра на Каракас“, за да „заловят мъжа, обвинен от Съединените щати и издирван от американската съдебна система“, цитира Факти

Министърът повтори, че няма жертви сред американските военни.

„Изглежда, че тези руски противовъздушни системи не са работили чак толкова добре, нали?“, заяви също Хегсет, говорейки пред служители на корабостроителница във Вирджиния.

 

Коментари
1
0
2134 (преди 19 минути)
Рейтинг: 3210 | Одобрение: 670
"..американската операция за отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро.." Да точно отвличане си е  ...
1
0
Burton (преди 47 минути)
Рейтинг: 32827 | Одобрение: 4002
Тя няма как да работи, ако няма желание. 

