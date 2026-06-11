Шефката на Централната банка на Русия изчезна от най-важните икономически форуми

Кадър MSK1.RU

Управителят на руската централна банка Елвира Набиулина пропусна Санктпетербургския международен икономически форум ( СПИЕФ ), а след това и конференцията на Националната асоциация на участниците на фондовия пазар (НАУФОР), която се проведе в началото на юни. Журналистите от MSK1.RU разследваха изчезването на управителя на Банката на Русия.

Защо Набиулина не беше на СПИЕФ ?

На 4 юни Елвира Набиулина трябваше да говори на сесиите „Как да се върнем към траектория на устойчив икономически растеж в контекста на глобалната несигурност“ и „Киберизмама: Кой плаща сметките?“ на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Ден преди речта ѝ името ѝ изчезна от списъка. Това беше отбелязано първо от Frank Media, а след това потвърдено от източници на RBC.

Източник на „Ведомости“ отдаде това на факта, че ръководителят на Централната банка е присъствал на погребението на съветника Алексей Можин, който почина на 3 юни. Впоследствие Централната банка отписа отсъствието на управителя от СПИЕФ на заболяване.

„Елвира Сахипзадовна е в болничен и следователно не можа да присъства на СПИЕФ“, съобщиха от пресслужбата на регулатора пред ТАСС.

„Изчезването“ на Набиулина предизвика медийно внимание, а председателят на бюджетната комисия на Държавната дума Андрей Макаров започна ключовата макроикономическа сесия на Санктпетербургския международен икономически форум (СПИЕФ) с обяснение.

„Елвира Сахипзадовна има обективни причини, поради които не можа да участва. Затова вярвам, че всички мъже ще бъдат истински джентълмени и в отсъствието на управителя на Централната банка няма да обвиняват високия основен лихвен процент за всичко“, каза Макаров.

Защо Набиулина пропусна НАУФОР

На 9 юни в Москва се проведе конференцията на Националната асоциация на участниците на фондовия пазар (НАУФОР), където Набиулина също трябваше да говори. Тя обаче не успя да присъства.

„Елвира Сахипзадовна няма да може да участва в конференцията на NAUFOR „Руски фондов пазар“ на 9 юни, тъй като все още е в болничен“, съобщиха от Централната банка пред журналисти на Интерфакс.

Събитието първоначално беше планирано за 19 май, но „поради причини извън контрола на асоциацията“ беше отложено за 9 юни.

Случвало ли се е това преди?

През последните 10 години Елвира Набиулина е пропуснала СПИЕФ само през 2020 г., когато той беше отменен поради пандемията от коронавирус. Ръководителят на Централната банка също така е посещавала конференциите на НАУФОР „Руски фондов пазар“ поне от 2023 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!