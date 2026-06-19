реклама

Шишков: Ковачки строи незаконно на Мальовица, кабинетът “Гюров” е разрешил

19.06.2026 / 15:27 2

Кадър БТВ

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че в момента в района на Мальовица също се извършва незаконно строителство. То, добави министърът, продължава, въпреки забраната на МРРБ.

“Премахнат е ски влек и се строи четириседалков лифт”, каза министърът в кулоарите на парламента, предаде Днес.бг

Шишков добави, че строежът е започнал в края на служебното правителство “Гюров“, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания. По думите на министъра собственик е бизнесменът Христо Ковачки. 

“В момента, в който идва нашият редовен кабинет, органите отменят решението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнато строителство, спиране на строителство”, обясни регионалният министър.

Шишков коментира и вечните строежи по автомагистралите, какво и незаконното строителство в Баба Алино.

“Държавата си позволи да строи незаконно 4 лот на АМ “Хемус", сега се учудваме, че един частен инвеститор е строил незаконно във Варна”, коментира Шишков.

Регионалният министър добави, че се надява кметът на Варна Благомир Коцев да си свърши работата и да започне да прилага закона, след като бе помолен за коментар във връзка с първите издадени заповеди за разрушаване на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. 

“Това е в правомощията на кмета. Ние осветлихме случая докрай. Надяваме се той да си свърши работата. Разбира се, и ние също имаме работа", отбеляза Шишков

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
1
Вин (преди 11 минути)
Рейтинг: 6402 | Одобрение: -748
Или министърът е по-смахнат отколкото изглежда, или заглавието на статията е от подобен екземпляр! Не е възможно да е "незаконно", но еди кой си "да е разрешил", щото ако е разрешено, не е незаконно и обратното!
1
1
MrBean (преди 12 минути)
Рейтинг: 227230 | Одобрение: -2180
Малииии,Шишков -вода ненапита! На Мальовица Ковачки безаконства от поне 12 години.Изсякоха поне 100 дървта с диамеър на ствола около 3-4 метра. Направиха влек по диагонал на писта ,цяло чудо че някой не си е отсякъл главата. И Мальовица е в природен парк Рила,а Ковачки самоволно премсти табелата поне на 800м. по-навътре.Да благодарим на Монисакса за прекрасните заменки!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама