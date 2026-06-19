Шишков: Ковачки строи незаконно на Мальовица, кабинетът “Гюров” е разрешил

Кадър БТВ

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че в момента в района на Мальовица също се извършва незаконно строителство. То, добави министърът, продължава, въпреки забраната на МРРБ.

“Премахнат е ски влек и се строи четириседалков лифт”, каза министърът в кулоарите на парламента, предаде Днес.бг

Шишков добави, че строежът е започнал в края на служебното правителство “Гюров“, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания. По думите на министъра собственик е бизнесменът Христо Ковачки.

“В момента, в който идва нашият редовен кабинет, органите отменят решението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнато строителство, спиране на строителство”, обясни регионалният министър.

Шишков коментира и вечните строежи по автомагистралите, какво и незаконното строителство в Баба Алино.

“Държавата си позволи да строи незаконно 4 лот на АМ “Хемус", сега се учудваме, че един частен инвеститор е строил незаконно във Варна”, коментира Шишков.

Регионалният министър добави, че се надява кметът на Варна Благомир Коцев да си свърши работата и да започне да прилага закона, след като бе помолен за коментар във връзка с първите издадени заповеди за разрушаване на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна.

“Това е в правомощията на кмета. Ние осветлихме случая докрай. Надяваме се той да си свърши работата. Разбира се, и ние също имаме работа", отбеляза Шишков

Редактор "Екип на Петел",

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