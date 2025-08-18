Шофиране в бус лентите - най-честото пътно нарушение във Варна

Пиксабей

Движението на превозни средства в бус лентите е едно от най-честите нарушения по пътищата във Варна. Това съобщи в ефира на Радио Варна главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция" в Областната дирекция на МВР. По думите му това е причината да бъде разширен обхватът на видеонаблюдение. Новите промени в Закона за движение по пътищата предвиждат глобите за шофиране в бус лентите да се вдигнат двойно - от 50 на 100 лева.

Новите санкции за надвишаване на допустимата скорост предвиждат още лишаване от право за управление на МПС и завишение на глобите. В населено място максималната допустима скорост е 40 км/ч, а извън населени места – 50 км/ч, подчерта гл. инсп. Петко Камбуров. Освен за шофьорите санкции ще бъдат наложени и за стопаните, администриращи пътя, при неспазване на срока за отстраняване на пътни неизправности и нарушения в пътната инфраструктура, заяви още началникът на КАТ.

Според новите промени в Закона при проверка за е-винетка ще може да се следи и за наличие на застраховки и периодични прегледи. Този закон ще влезе в сила след свързване на информационните системи на МВР, Гаранционен фонд и Агенция "Пътна инфраструктура", допълни Камбуров.

Допълнително наказание ще бъде наложено на чужденците без постоянен адрес на територията на Република България, ако не платят веднага наложената санкция. Принудително ще се свалят регистрационните табели и ще им се отнема свидетелството за регистрация до заплащане на санкцията, съобщи още Петко Камбуров. С него разговаря Александър Йорданов.

