Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив заради засичане
Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив, съобщиха от полицията.
На 1 юни на бул. „България“ той е размахал през прозореца си оръжието срещу другата кола, в която пътували двама души.
Извършителят е задържан, а ползваното от него газово оръжие - иззето.
Поведението на мъжа било провокирано от засичане по време на движение между двата автомобила, предаде "Дарик".
