Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив заради засичане

Пиксабей

Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив, съобщиха от полицията.

На 1 юни на бул. „България“ той е размахал през прозореца си оръжието срещу другата кола, в която пътували двама души.

Извършителят е задържан, а ползваното от него газово оръжие - иззето.

Поведението на мъжа било провокирано от засичане по време на движение между двата автомобила, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!