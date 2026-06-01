Шофьорът от катастрофата на улица "Дрин" във Варна скрил при подновяване на книжката, че има епилепсия

Снимка: Булфото, архив

Мъжът, причинил смъртта на две жени във Варна на тротоар около Кооперативния пазар, не е приел лекарствата си за епилепсия преди катастрофата.

Това съобщи говорителят на държавното обвинение Радослав Лазаров.

На мъжа е повдигнато обвинение за причиняване на ПТП при условията на съзнавана непредпазливост (самонадеяност). Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание "лишаване от свобода" от 10 до 15 години.

До инцидента се стига заради припадъка, който получава мъжът по време на движение. Прокуратурата окачествява това като съзнавана непредпазливост, тъй като шофьорът е страдал от епилепсия и поне три дни преди катастрофата не е приемал предписаните му лекарства, които е трябвало да взема всеки ден.

Това обстоятелство е установено чрез експертиза, показала липсата на съответната активна съставка в кръвната му проба, уточни Лазаров.

В хода на разследването са извършени множество експертизи и събраните доказателства са анализирани внимателно. Установено е, че през 2014 година мъжът е официално диагностициран с "Епилепсия гранд мал", въпреки че от 2012 година има медицинска документация за получавани епилептични припадъци. Във връзка със сериозността на диагнозата и необходимостта от специфично лечение, Н.Х. е информиран нееднократно за нуждата от всекидневен прием на лекарства и съобразяване с определени ограничения в начина му на живот с оглед по-доброто му качество. Той е бил напълно наясно с факта, че за да се контролират пристъпите му, трябва да се спазват стриктно предписанията на лекарите относно медикаментозното лечение и начина на живот. Въпреки това, мъжът отказвал да се съобразява с тях, като дори самостоятелно спирал приема на лекарства.

През 2021 година състоянието му се влошило, като епилептичните припадъци зачестили. Това не променило поведението на Н.Х. и той не променил навиците си, включително и не го отказало да шофира автомобил. Към момента на инцидента мъжът бил правоспособен водач, след като през 2024 година свидетелството му за правоспособност било подновено. При подаване на документи за това, във медицинското си удостоверение, мъжът умишлено укрил здравословното си състояние. Според българското и европейското законодателство няма пречка пред това Н.Х. да има право да управлява МПС съгласно Наредба №3 от 2011 година при определени условия, които поради укриването на медицинска диагноза не са взети предвид при подновяване на документа, уточняват от прокуратурата.

До фаталния инцидент се стига, след като 53-годишният тогава водач на лек автомобил губи контрол над превозното средство зарад епилептичен пристъп, припомня Радио Варна. Той качва колата на тротоара и блъска две жени – на 53 г. и на 79 години. Двете жени загинаха на място.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!