Съдът образува дело срещу решение на РИОСВ – Варна за спиране на проект за вятърен парк

Снимка: Пиксабей

Административен съд – Варна образува частно административно дело по жалба на „ЕЕ Лозенец“ ЕООД срещу решение на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ) за спиране на административното производство по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Производството е свързано с мащабно инвестиционно предложение за изграждане на вятърен парк „Лозенец“ (до 80 вятърни генератора) в община Крушари.

В жалбата се твърди, че решението на екоинспекцията за спиране на процедурата е изцяло незаконосъобразно и е постановено в нарушение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Производството пред РИОСВ – Варна е спряно заради друго дело в Административен съд – Добрич, където инвеститорът обжалва отмяната на разрешението за проектиране на вятърния парк от страна на Община Крушари.

С разпореждане съдът остави жалбата без движение за отстраняване на формални технически нередовности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!