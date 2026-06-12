Съдът образува дело срещу решение на РИОСВ – Варна за спиране на проект за вятърен парк
Снимка: Пиксабей
Административен съд – Варна образува частно административно дело по жалба на „ЕЕ Лозенец“ ЕООД срещу решение на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ) за спиране на административното производство по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Производството е свързано с мащабно инвестиционно предложение за изграждане на вятърен парк „Лозенец“ (до 80 вятърни генератора) в община Крушари.
В жалбата се твърди, че решението на екоинспекцията за спиране на процедурата е изцяло незаконосъобразно и е постановено в нарушение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Производството пред РИОСВ – Варна е спряно заради друго дело в Административен съд – Добрич, където инвеститорът обжалва отмяната на разрешението за проектиране на вятърния парк от страна на Община Крушари.
С разпореждане съдът остави жалбата без движение за отстраняване на формални технически нередовности.
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