Съдът остави Благомир Коцев в ареста

Софийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Четвърти съдебен състав намира доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпна група за корупционни престъпления.

Ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Благомир Коцев обяви, че се отказва да бъде кмет на Варна, за да се върне при семейството си.

Това става ясно от пост в личния му профил в социалната мрежа:

Ако бъде поставен в позиция да избира между Общината и семейството си, Благо би избрал семейството. Този избор е зловещ. Особено когато двумесечната му дъщеря е болна от Ковид. Това не е избор между публичната и семейната отговорност, а проявление на безочието на тези, които стоят зад акцията срещу него и бездушието на онези, които следва да съдят за съдбата му.

