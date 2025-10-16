Съдът остави в ареста Благомир Коцев – произнасянето беше при особено мнение

снимка Булфото

Апелативният съд в София остави без уважение жалбата на варненския кмет Благомир Коцев срещу определението на Софийския градски съд, с което той остава в ареста. Делото продължи няколко часа и премина с множество процедурни спорове между защитата и прокуратурата.



Още в началото адвокат Ина Лулчева поиска отвод на председателя на съдебния състав съдия Костова и на прокурора Калин Близнаков, с аргумент за предубеденост и недопустими коментари към защитата по време на предишни заседания. И двете искания бяха отхвърлени, като съдът прие, че няма основания за съмнение в безпристрастността на магистратите.



Защитата представи редица нови доказателства, сред които искане на финансовия министър Асен Василев да бъде разпитан, както и документи, свързани с откази на прокуратурата да разследва сигнали за набеждаване. Съдът прие част от тях, но отхвърли искането за разпит на Асен Василев като недопустимо в производството по мярка.



В пледоариите си адвокатите на Коцев оспориха достоверността на свидетелските показания срещу него, като подчертаха, че те са „по слух“ и не се подкрепят от веществени доказателства. Адв. Лулчева заяви, че разследването се води недобросъвестно и под диктата на КПК, а крайната цел е „Коцев да бъде отстранен като кмет“.



Прокурор Калин Близнаков настоя жалбата да бъде отхвърлена, изтъквайки, че делото е с фактическа и правна сложност и че няма промяна в обстоятелствата, която да налага по-лека мярка.



В последната си дума Коцев заяви, че срещу него свидетелстват „лица със засегнати интереси“, и поиска да бъде пуснат под домашен арест, за да може да бъде до семейството си.



След съвещание съдът се произнесе: мярката „задържане под стража“ остава непроменена. Решението е постановено при особено мнение на един от членовете на съдебния състав - съдия е Андрей Ангелов.



Според мотивите на мнозинството няма настъпила промяна в обстоятелствата, а показанията на свидетеля Диан Иванов от октомври са счетени за част от защитната теза. Съдът намира, че съществува опасност Коцев да повлияе на свидетели или на хода на разследването, дори при домашен арест.



В решението си съдът все пак отправя критика към прокуратурата за това, че не е събрала достатъчно доказателства, които биха могли да оневинят Коцев. Посочва се, че ако не бъдат предприети действия за разпит на посочените от защитата свидетели и за евентуално отстраняване от длъжност, при следващо разглеждане мярката може да бъде изменена, предаде морето.нет.

