Съдбата на Камчийски пясъци се решава днес

Кадър Youtube

Дело за ликвидирането на Камчийски пясъци като защитена зона ще разглежда днес Върховния административен съд.

Заседанието на делото във ВАС е насрочено за 14 ч.

Четири фирми, собственици на терени, получени по линия на т.нар. заменки по време на правителствата "Сакскобургготски" и "Станишев", обжалват решението за обявяване на Камчийски пясъци за защитена зона през април миналата година.

Камчийски пясъци, е най-дългата пясъчна ивица у нас и единствената останала все още незастроена. Районът заема над 4 200 дка. дюни и местообитание на голям брой застрашени растителни и животински видове и включва и изключително редките за Европа лонгозни гори.

Първоначално „Камчийски пясъци" беше ликвидирана като защитена местност преди 19 години, през 2006 г., с решение на Върховния административен съд (ВАС) по искане на частни компании с интерес към т.нар. "заменки" на земи и гори, които бяха направени именно по време на правителствата "Сакскобургготски" и "Станишев", припомня Радио Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!