Сагата с "адските" дупки на оживено кръстовище във Варна продължава вече 5-ти ден

Наш притеснен читател отново изпрати снимки и информация, че вече 5-ти ден изрязания асфалт на кръстовището с бул. Цар Освободител и бул. 3-ти Март /към ул. Вяра/ във Варна, създава задръствания и троши колите:

"Здравейте отново!

Нищо не се променя вече 5 дена!

Събота и неделя предстоят почивни дни....А колите се чупят в дупките на основен булевард!

Защо нехаят кмет, община и обслужваща фирма?

За какво точно плащаме данъци????"

Тук можете да видите предния публикуван сигнал.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html