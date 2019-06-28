Сагата с "адските" дупки на оживено кръстовище във Варна продължава вече 5-ти ден
28.06.2019 / 10:58 0
Наш притеснен читател отново изпрати снимки и информация, че вече 5-ти ден изрязания асфалт на кръстовището с бул. Цар Освободител и бул. 3-ти Март /към ул. Вяра/ във Варна, създава задръствания и троши колите:
"Здравейте отново!
Нищо не се променя вече 5 дена!
Събота и неделя предстоят почивни дни....А колите се чупят в дупките на основен булевард!
Защо нехаят кмет, община и обслужваща фирма?
За какво точно плащаме данъци????"
Тук можете да видите предния публикуван сигнал.
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