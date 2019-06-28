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Сагата с "адските" дупки на оживено кръстовище във Варна продължава вече 5-ти ден

28.06.2019 / 10:58 0

Наш притеснен читател отново изпрати снимки и информация, че вече 5-ти ден изрязания асфалт на кръстовището с бул. Цар Освободител и бул. 3-ти Март /към ул. Вяра/ във Варна, създава задръствания и троши колите: 

"Здравейте отново!

Нищо не се променя вече 5 дена!

Събота и неделя предстоят почивни дни....А колите се чупят в дупките на основен булевард!

Защо нехаят кмет, община и обслужваща фирма?

За какво точно плащаме данъци????" 

Тук можете да видите предния публикуван сигнал.

 

 

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Марио (преди 10 минути)
Рейтинг: 1014 | Одобрение: 369
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