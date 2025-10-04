Съкратиха водещата на тотото
снимка: Марина Кискинова, фейсбук
Дългогодишната водеща на спортния тотализатор по националната телевизия Марина Кискинова е била съкратена.Това обяви самата тя във фейсбук.
В последните две предавания тя липсваше на екрана, а компания на Део правеше популярната от филми и сериали актриса София Маринкова.
Ето как коментира рокадата бившата вече водеща на тотото:
След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна.
На последното ми предаване, миналия четвъртък,
новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за „закриване на щата“.
Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа „благодаря“ и да се сбогувам с колегите си.
Не знаех, че това е последното ми шоу.
Никой не беше уведомен за това.
Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.
Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години.
Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство.
И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години.
#41
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!