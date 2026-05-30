Саралиев: Архитекти тероризират община Варна от 30 години

Липсата на градоустройство е основната болест на град Варна, където през последните 30 години гражданите и местната власт са подложени на своеобразен терор от страна на архитектурната общност. Това коментира днес арх. Кристиян Саралиев, председател на Експертния съвет по устройство на територията към общината, по повод мащабния казус с изградените 104 постройки в местността "Баба Алино", съобщават от NOVA.

На въпрос как са се появили сградите и кой е разрешил тяхното строителство, арх. Кристиян Саралиев бе категоричен, че подобно застрояване е напълно недопустимо без наличието на подробен устройствен план (ПУП).

Според него, ако един гражданин реши да премине по нормален и законен път за получаване на разрешение за строеж в този район, процедурата би отнела минимум 3 години. Причината за това е, че в момента липсват действащи подробни устройствени планове с отчуждително действие върху улиците.

Председателят на експертния съвет обърна сериозно внимание и на практиката за издаване на документи за съществуващи постройки в града през изминалите години.

"Купчина с разрешения за търпимост има издавани последните десетина години на територията на община Варна", посочи експертът.

Той даде и личен пример от своята практика, като подчерта: "Като главен архитект на Община Бяла никога не съм издал удостоверение за търпимост на обект, който не е в действащ регулационен план".

Относно опитите за узаконяване на подобни комплекси, арх. Кристиян Саралиев припомни разпоредбите на действащата нормативна уредба, според която не се разрешава изменение на регулационно-застроителните планове с цел последващо узаконяване на обекти.

В конкретния случай с местността "Баба Алино" архитектът обясни, че действащата кадастрална карта е нанесла определени сгради, но планът изобщо не се съобразява с тях. Напротив – предвидената по проект улица преминава директно през самите постройки.

Той допълни, че единственият досег на ръководения от него съвет с този случай е бил свързан единствено с разглеждането на проектната документация.

"Това, което е стигало до мен като председател на експертния съвет, е искане за изработване на подробен устройствен план", разясни архитектът.

Първоначалното искане на инвеститорите е обхващало само техните лични имоти, но след разглеждане от съвета им е бил определен по-широк обхват, изцяло съобразен с общия устройствен план на града, пише dunavmost.com.

