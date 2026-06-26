Със старо БМВ 19-г. Митко Дебелия се е сблъскал със скутера на учениците край Мездра, Иван и Йоана отивали на рожден ден

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Митака, както още го наричат приятелите му, е любител на високия адреналин и често си позволявал да нарушава Закона за движение по пътищата

Продължават да се изясняват обстоятелствата около смъртоносния инцидент в Мездра, при който двама младежи загинаха, след като скутерът им беше пометен от лек автомобил. Беше съобщено кой е бил шофьорът на колата, а от МВР обявиха нови подробности по случая. Учител на едно от децата пък отправи емоционално послание в социалните мрежи.

На 25 юни катастрофата между скутер и кола взе две жертви – 16-годишно момиче и 17-годишно момче.

До фаталния удар се стигнало, след като 19-годишен младеж с БМВ на завой навлязъл в насрещната лента с висока скорост и буквално помлял идващия от там скутер. Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето изхвърчало от скутера, а тялото му се спряло върху дърво край пътя. Момчето, което управлявало мотора, загинало на място.

Въпреки, че се движели по правилата и с каски, екипировката не успяла да ги спаси.

По-късно стана ясно, че починалият младеж е 17-годишният Иван Богомилов Стоичков от Мездра. Момчето е било ученик в 11 клас в ПГ "Васил Левски" и живеело в железничарския град заедно с майка си и по-малкия си брат.

Загиналата девойка се казва Йоана . 16-годишното момиче е от село Згориград, израснало е в добро и съвестно семейство. Тийнейджърката е възпитаничка на Спортно училище "Климент Охридски"-Враца.

Младежите са били двойка, а във фаталния ден Йоанка, както я наричали близките ѝ, била на гости на приятеля си. Двамата излезли със скутера на Иван.

Двамата отивали да празнуват рождения ден на бабата на момчето.

Двамата били част от фен клуба на „Ботев“ /Враца/, като почти не пропускали мачове на любимия си тим.

Шофьорът на БМВ-то е 19-годишният Димитър Тодоров, съобщава Bulnews. Момчето е родом от Мездра. Сред местните той известен като Митко Дебелия, цитира Блиц

Митко.

Близки до него споделят, че Митака, както още го наричат приятелите му, е любител на високия адреналин и често си позволявал да нарушава Закона за движение по пътищата.

Управлявал мощно БМВ, закупено от родителите му. Често се хвалел пред познати, че е майстор на шофирането и натискал здраво газта. "Стара, но мощна кола. За нас е престъпление подобен тип автомобили да се връчват на млади хора, току-що сдобили се с книжки. За жалост, практиката да даваме ключове от мощни коли на неопитни водачи отново доведе до огромна трагедия и отнети невинни човешки животи", заяви експерт на Европейския център за транспортни политики, който бе на мястото на трагедията край село Боденец, цитиран от „Труд“.

От полицията съобщиха, че направените тестове за алкохол и наркотици на водача на колата са отрицателни. Оказало се, че с него в автомобила са пътували още двама души, които също за щастие са невредими.

Шофьорът на колата, връхлетяла върху скутера, получил шофьорската си книжка през януари тази година. Има само едно нарушение - за неспазване на пътен знак, свързан с паркиране или престой, като глобата била платена.

Според източници на NOVA водачът на лекия автомобил пътувал с още двама негови приятели. Тръгнали да изпробват колата след ремонт. Ограничението на скоростта по отсечката е до 40 км/ч. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

Той се движил с висока скорост, но това ще бъде установено окончателно чрез съдебно-техническата експертиза, заявиха от прокуратурата. Предстои делото да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Водачът е задържан, а тепърва предстоят процесуално-следствени действия.

Димитър Тодоров - Дебелия е задържан за 24 ч., предстои прокуратурата да поиска удължаване на мярката му задържане под стража.

Учител на убития в катастрофа Иван от Мездра разплака мрежата с трогателно послание.

Мирослав Павлов, който е преподавал на трагично загиналия единадесетокласник, публикува пост, в който заявява, че иска децата в училище, а не техните ангели.

„Най-страшното в едно училище е тишината! Тишината в класната стая, тишината в коридора, сълзите в учителската стая, съучениците с черни фланелки!

Не пожелавам на никого да види това, което видях аз днес - майката на Иван, която го чакаше да се прибере, беше рано сутринта на мястото на инцидента. След това влязох в училище, то не беше моето училище - онова веселото, шумното. Боже мой, един миг обръща вселената ни!

Работят от рано сутринта психолози с учениците, но аз зная най-страшното: този чин с двата карамфила ще остане празен завинаги, а на него до вчера се чертаеха мечти за бъдещето.

Ние учителите сме готови да говорим за бъдещето с учениците ни, с нашите деца, но никога не сме готови да говорим в минало време за тях. Сбогом, Иване!

Аз искам учениците си в училище ,а не техните ангели!“, написа учителят.

Редактор "Екип на Петел",

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