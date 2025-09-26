Сашо Кадиев: Това в Америка е невъзможно! Пълна глупост!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Истински взрив от емоции в студиото на "Кой да знае". Сашо Кадиев се развилня и гневно заяви: Това не е възможно!

Повод за острата му реакция се оказа въпрос, свързан с американските актьори. Той трябваше за момент да излезе от ролята си н а водещ на шоуто и да заеме мястото на капитана Милица Гладнишка, за да отговори на въпроса:

Защо скална формация в природния парк Васкес Рокс в САЩ често е използвана като снимачна площадка за филми?

- от 1965 година е собственост на Джорд Лукас

- актьорите не получават допълнително заплащанеза пътуването си до там

- на това място е светло до два часа по-дълго.

Дори да е собственост на Лукас, какво от това. Освен това няма как в Америка да има актьор, който да не получава пари. Това да не е България! Невъзможно. Ти ако н е взимаш пари, даже не си се родил, отсече Кадиев в разсъжданията си.

Но ако на това място е 2 часа по-дълго светло, това трябва да е, защото светлината е много важна в киното. Освен това така излиза по-евтино, а и е феномен, коментира той.

Значи от целия свят само на тази скала слънцето свети по-дълго?, възмути се Милица Гладнишка от бързо маркирания отговор.

Оказва се, че актрисата е права в подозрението си.

Истината е, че паркът Васкес Рокс се намира в Калифорния и е известен с уникалните си скални образувания. Там са се снимали стотици холивудски продукции. Известен е с това, че се намира в така наречената "студио зона" около Лос Анжелис, която е с радиус от около 30 мили, в която продукциите не дължат допълнителна компенсация за транспорт на актьори и екип. Така студиата хем икономисват пари, хем получават чудесен декор за снимки.

Е, каква е тая глупост! Това изобщо не е вярно! И какво? - ходят там и снимат стотици филми и никой не им плаща на хората!? Аз ако съм, няма да им стъпна в Холивуд, възнегодува доста бурно Кадиев.

