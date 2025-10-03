Сателитни кадри от 2003 и 2024 показват как е строено на Елените

Кадър фб

Сателитни кадри от Елените от 2003 и 2024 година показват как е застроено дерето и речно корито в района.

"Нагледен пример защо не се строи и застроява в дерета и речни корита... И защо прекомерното застрояване с унищожаване на гори и природа води до днешния апокалипсис в "Елените" и не само, който няма да е последен...

Вижте снимките... Дали са доволни подобни "инвеститори" развъждащи се в нашата татковина...?! Въпроса е риторичен...", пише Геновева Генева.

Презастрояването е причина за наводнението и жертвите в наводнените черноморски курорти Елените и Свети Влас, заяви в интервю пред БНР Тома Белев от Зелено движение, бивш зам.-министър на екологията и бивш съветник в СОС.

"Има големи валежи, но няма измервателна станция да потвърди количеството на валежите и там, и в Царево, където преди 2 години загинаха 4 човека. Държавата се отказа да изгради автоматизирана система за водите", каза той в предаването "РадиоТочка".

Той обясни, че в Елените е публична държавна собственост според кадастъра и "някой го е застроил":

"Тръбите за отводняване е в нарушения на закона, ПУП-ът някой го е подписал. Няма как да се застрои речно корито. Половината от наводнените територии още се водят гори. Има си река по кадастъра и някой е дал разрешение за строителство в нея. И когато разположиш къщите в коритото се случва точно това. За нас като общество е ключово, защо е разрешено да се строи в речното корито. При смъртни случай прокуратурата е задължена да разследва, въпреки че в Царево загинаха 4 души и още няма произнасяне на прокуратурата."

Според Белев, след като има лица, допринесли за тези жертви, то в България не можем да гарантираме живота на никого.

И препоръча МРРБ да вземе решение и да определи като речни корита тези имоти.

"Недопустимо е половината от реките ни да не се водят реки и това позволява да се застрояват и после идват човешките жертви", категоричен е бившият зам.-министър на екологията и бивш директор на ПП "Витоша".

Той припомни, че като зам.-министър е приета цяла наредба, за да се ограничат строежите в речните корита:

"Идва следващият министър и я отмени и там строителството продължава. Трябва да има отговорни контрол и управление, и прокуратура."

Той каза, че контролираният взрив на моста на р. Велека, за да се отпуши устието няма да навреди на плажа и това често се прави.

