Сенатът на САЩ не позволи на Тръмп да спре войната
Кадър Ютуб
Сенаторите в САЩ взеха важно решение да участието на страната във военния конфликт в Близкия изток.
Американският Сенат не успя да спре военната кампания в Иран. Сенаторите републиканци гласуваха против внесеното от демократите предложение.
Само един републиканец - сенатор от Кентъки - подкрепи решението за спиране на войната. Но това не беше достатъчно и предложението беше отхвърлено с 47 на 53 гласа.
Ако то беше прието, Доналд Тръмп трябваше да разпореди спиране на бомбардировките и да изиска разрешение от Конгреса, ако иска да ги поднови, пише novini.bg.
„Тази администрация дори не може да ни даде директен отговор защо започнахме превантивна война. Президентът казва, че е трябвало да ударим първи, защото ирански удар е бил неизбежен. Но Министерството на отбраната призна, че няма доказателства за такъв. Някои ни казваха, че тази война е за ядрени оръжия. Но преди шест месеца бяхме уверени, че последният ни удар срещу Иран е унищожил ядрената им програма. Така че - кое от всичките е вярно? Най-откровеният отговор дойде от държавния секретар, който каза пред пресата, че Израел ни е въвлякъл в тази война. Отново. И тази истина е реалната причина, поради която Конгресът трябва да решава за войните“, коментира сенаторът от Републиканската партия Томас Маси.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!