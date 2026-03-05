реклама

Сенатът на САЩ не позволи на Тръмп да спре войната

05.03.2026 / 07:20 2

Кадър Ютуб

Сенаторите в САЩ взеха важно решение да участието на страната във военния конфликт в Близкия изток.

Американският Сенат не успя да спре военната кампания в Иран. Сенаторите републиканци гласуваха против внесеното от демократите предложение.

Само един републиканец - сенатор от Кентъки - подкрепи решението за спиране на войната. Но това не беше достатъчно и предложението беше отхвърлено с 47 на 53 гласа.

Ако то беше прието, Доналд Тръмп трябваше да разпореди спиране на бомбардировките и да изиска разрешение от Конгреса, ако иска да ги поднови, пише novini.bg.

„Тази администрация дори не може да ни даде директен отговор защо започнахме превантивна война. Президентът казва, че е трябвало да ударим първи, защото ирански удар е бил неизбежен. Но Министерството на отбраната призна, че няма доказателства за такъв. Някои ни казваха, че тази война е за ядрени оръжия. Но преди шест месеца бяхме уверени, че последният ни удар срещу Иран е унищожил ядрената им програма. Така че - кое от всичките е вярно? Най-откровеният отговор дойде от държавния секретар, който каза пред пресата, че Израел ни е въвлякъл в тази война. Отново. И тази истина е реалната причина, поради която Конгресът трябва да решава за войните“, коментира сенаторът от Републиканската партия Томас Маси.

0
0
Burton (преди 12 секунди)
Рейтинг: 34685 | Одобрение: 3980
робот, дано и в работата си да не си така объркан, както с разсъжденията си по темата. Говориш за "стъпване на място" сякаш е песен в парка. Знаеш ли колко хора ще загинат? Каква "завършена операция"? Ти наясно ли си изобщо с целите на тази операция? Ако си ще си първият, щото дори и Тръмп се оплита в опитите си да ги посочи. 
0
3
robotron2000 (преди 9 минути)
Рейтинг: 56853 | Одобрение: 1608
тръмп прави това което никой не иска да признае! всеки си е заровил главата в пясъка и всеки си мисли че иран не се е радикализирал, фанатизирал и милитализирал в близките 50 години насам! питай те кувейт и катар който са съседи на иран да видите какво ще ви кажат. ама дано операцията да е пълна, а не само тип разбутване на кошерът! а без да с естъпи на място с военна сила няма как да стане пълно завършена операция.

