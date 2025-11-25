Сензационно откритие на 300 метра под златната мина в Челопеч

Кадър Дънди

Канадската златодобивна компания DPM Metals (Дънди Прешъс Металс) обяви едно от най-значимите открития в историята на българската мина „Челопеч“ – нова висококачествена минерализация на дълбочина над 300 метра под настоящите запаси. Резултатите показват златни съдържания, достигащи над 13 г/т, което може да промени дългосрочната перспектива на най-голямата златна мина в България и да осигури нов импулс за местната икономика и минния сектор, съобщи Darik Business Review.

Рекордно високи златни съдържания

DPM Metals съобщи за пробив в проучвателната си дейност в северния фланг на концесията на мина „Челопеч“. Компанията е открила нова зона с висок клас минерализация, наречена Wedge Zone Deep (WZD), която показва едни от най-впечатляващите резултати за последните години.

Най-силният интервал е отчетен от сондаж EXWZD21001, който е установил 68.3 метра със средно съдържание 7.42 г/т злато, включително участък от 28 метра със забележителните 13.41 г/т злато. Подобни стойности са рядкост за европейската минна индустрия и подсказват за сериозен потенциал за разширяване на ресурсната база на находището.

Стратегическо значение за бъдещето на „Челопеч“

Новата минерализирана зона се намира на около 300 метра под сегашната подземна инфраструктура на „Челопеч“. В исторически план тези по-дълбоки нива в северната част на мината са били с нисък проучвателен приоритет, но днешното откритие променя тази перспектива из основи.

Според DPM минерализацията е продължителна, масивна и „отворена“ във всички посоки, което означава, че съществува реален шанс за допълнителни открития в съседство.

„Това е силно доказателство, че „Челопеч“ продължава да крие значителен потенциал дори след десетилетия добив. Новите резултати могатда доведат до удължаване на живота на мината с над 10 години“, посочва Дейвид Рей, президент и главен изпълнителен директор на DPM Metals.

Планирани инвестиции и бъдещи проучвания

В отговор на откритието компанията вече планира следващите си стъпки, които включват инвестиции в размер на 2–3 милиона долара. Програмата предвижда:

Извършване на 10 000 метра допълнително сондиране до края на първото тримесечие на 2026 г.

Изграждане на нова подземна инфраструктура за осигуряване на достъп до зоната.

Детайлно моделиране на геометрията и непрекъснатостта на минерализацията.

Този ход идва във важен момент за българския минен сектор, където инвестициите в проучвания са ключови за поддържане на производството и заетостта в дългосрочен план.

Какво означава откритието за българската икономика?

Мина „Челопеч“ е едно от най-големите икономически ядра в своя регион, а новината за потенциалното удължаване на нейния живот е от ключово значение. Новите ресурси означават по-дълъг хоризонт на операциите, което носи стабилност за работните места и за местния бизнес, свързан с дейността на мината според концесионера. Удължаването на минния цикъл е от съществено значение и за бюджетните приходи, както и за ролята на България като производител на злато и мед в Европа.

