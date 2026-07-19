Сериозна глоба за сметопочистващата фирма във Варна за неизвозени отпадъци в кварталите

снимка: читател "Петел"

Фирмата, която отговаря за сметопочистването във Варна, ще понесе сериозна глоба заради установени нарушения. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев в публикация в профила си във Фейсбук.



От поста става ясно, че тази сутрин кметът е извършил проверка на различни райони в града. Обиколката е започнала от района на ул. „Железкова“ и е продължила през квартал „Левски“, основни и по-малки улици в Цветния квартал, както и района зад ХЕИ, пише "Морето".



По думите на Коцев констатираната ситуация с чистотата не е била добра. Почти навсякъде е имало отпадъци около контейнерите, а на някои места самите съдове все още не са били извозени.



Кметът допуска, че положението е сходно и в други части на града, поради което е разпоредил днес да бъдат извършени засилени проверки на територията на цяла Варна.



„Недопустимо е, след като след 5 юли договорът с фирмата беше индексиран и удължен при по-висока цена, а тя пое ангажимент да осигури повече техника и повече хора, все още да се допуска подобно състояние. Да, цената и сега не е особено атрактивна спрямо пазарните условия, а срокът на договора е до избора на нов изпълнител, което не дава дългосрочен хоризонт за работа и инвестиции. Това обаче не е оправдание за неизпълнение на поетите ангажименти. Затова фирмата също ще получи солена глоба“, написа Благомир Коцев.



По време на проверките се установяват и все повече нарушения, свързани с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци около контейнерите за смет. Гуми, кашони и строителни отпадъци не трябва да бъдат оставяни до съдовете за битови отпадъци.



От Община Варна напомнят, че има общинска площадка за разделно събиране на отпадъци, където домакинствата могат безвъзмездно да предават едрогабаритни отпадъци, отпадъци от ремонтни дейности и други видове отпадъци.



Заведенията трябва да разполагат с договори за предаване на разделно събрания си отпадък, който също не трябва да бъде изхвърлян в общите съдове за смет. Кметът на Варна посочва, че нарушителите ще бъдат санкционирани.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!