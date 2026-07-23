Сестрата на Наталия: Беше облечена с различни дрехи от тези, с които е тръгнала, отслабнала е

кадър: Нова тв

Петя Кателиева - сестрата на Наталия, е единствената, която до момента е успяла да говори с намереното момиче. Тя сподели в ефира на NOVA, че Наталия е във видимо добро състояние, няма физически наранявания, но за психическото ѝ състояние е рано да се говори. Предстоят консултации със специалисти.

При откриването му детето било облечено с дрехи, различни от тези, които носело в нощта на изчезването си. Двамата с пастрока му са открити с две раници, а преди седмици тръгнали от село Константиново с една.

Предстои Наталия да се прибере във Варна, тя все още в Шумен, предстоят разговори с психолози. Като цяло освен това, че е отслабнала, няма други видими здравословни проблеми.

„Наталия ми каза, че са вървели пеша от тук до мястото, където са открити. Когато ме видя, много се зарадва. Поговорихме си. Щастливи сме!”, разказа Петя.

Тя благодари на всички доброволци и на полицията, че успяха да намерят детето след 24 дни в неизвестност. Предстои Наталия да се прибере във Варна от Шумен, където се намира към момента.

Припомняме, че 11-годишната Наталия беше отвлечена от пастрока си Асен Симеонов в нощта срещу 30 юни. Момичето и мъжът бяха открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. В акцията участвали полицаи от Шумен и от Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!