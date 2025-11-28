Северна Корея въведе руския език като задължителен в училищата

снимка: Пиксабей

Северна Корея прави още една крачка към задълбочаване на отношенията си с Русия.

Руският език стана задължителен за изучаване в училищата в КНДР от 4-и клас. Това съобщи съпредседателят на междуправителствената комисия Русия – Северна Корея Александър Козлов.

"Знам, че руският език е въведен в училищата на КНДР като задължителен предмет", поясни той в приветственото си слово по време на заседанието на междуправителствената комисия, предаде bgonair.bg.

"В Русия в момента корейски език изучават повече от 3 000 ученици. Повечето изучават корейски като втори или трети чужд език", допълни Козлов, цитиран от ТАСС.

Освен това той отбеляза, че Русия очаква през 2026 година да започне работа Центърът за открито образование на руски език в КНДР.

Според Politico само през 2024 г. 96 севернокорейци са били приети в университети в страната.

