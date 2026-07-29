Сграда на Wildberries в Рязан се срути след украински удар

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Шестима души са били приети в болница след украинска атака срещу Рязанска област в Русия, съобщи губернаторът Павел Малков.

По думите му няма опасност за живота на пострадалите, а всички получават необходимата медицинска помощ.

"Към момента са хоспитализирани шестима души. Няма заплаха за живота им, лекарите оказват необходимата помощ", написа Малков, цитиран от ТАСС, цитира Бг он ер.

Губернаторът уточни още, че въздушната тревога в региона вече е отменена, а системите за противовъздушна отбрана са приключили работата си.

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Заради мерките за сигурност беше евакуиран и логистичният център на компанията Wildberries в Рязан.

От пресслужбата на обединената компания Wildberries и Russ потвърдиха, че евакуацията е извършена в съответствие с действащите правила за безопасност.

До момента не се съобщава за сериозни щети по логистичната база, а властите продължават да оценяват последствията от атаката.

Атаката срещу Рязанска област е част от поредната вълна украински удари с дронове по руска територия.

През последните дни Москва съобщи за една от най-мащабните атаки от началото на годината, като руското Министерство на отбраната твърди, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали стотици безпилотни летателни апарати, насочени към различни региони на страната.

Според украински източници при последните операции са били поразени военни и логистични обекти, включително складове на Wildberries, предприятия от отбранителната индустрия и други инфраструктурни цели, които Киев определя като свързани с военните доставки на Русия.

Редактор "Екип на Петел",

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