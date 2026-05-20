Сигнал за кражба от куфар след полет от Варна до Рим

Кадър бТВ

Нов сигнал за кражба от багаж на Летище Варна предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и опасения, че подобни случаи далеч не са единични, пише Глас нюз бг.

Според публикация на Simeon Horozov във Facebook, на 16 май 2026 г. след полет от Варна до Рим (FCO) той установил, че куфарът му е бил отварян и претърсван, а от него липсвали обеци. Мъжът твърди, че в багажа е „ровено нагло“ и призовава всички пътници, летели около същите дати от Варна, да се свържат с него, за да подадат обща жалба в полицията.

Сигналът бързо събра коментари от хора, които твърдят, че и преди са ставали жертва на подобни кражби. Един от тях е особено показателен:

„Преди години бяха отмъкнали близо 3 кг шоколад от багажа на съпруга ми. Явно традицията продължава“, пише Sylvia Bozova.

Други твърдят, че подобни кражби се случват отдавна и не само у нас.

„2017 г. ме окрадоха! И?! Нищо! Сега се прибирам с 2 куфара… ще видя какво ще откраднат. Това е на всички летища! Но в България винаги е било практика!“, коментира Taly George.

Появиха се и по-прагматични мнения. Според Деян Дянков шансът да бъде открит извършителят е почти нулев:

„Никога скъпи вещи в чекиран багаж!“

Част от потребителите обаче поставят под съмнение дали изобщо има доказателства, че кражбата е станала именно във Варна, а не на италианското летище.

„Как разбрахте, че кражбата е станала на летище Варна, а не в Рим?“, пита Krasimira Dimitrova. „Онези са толкова крадливи, че свят ще ви се завие.“

Не липсваха и саркастични реакции:

„Хвърляйте БОБ дали в БГ или в Италия“, пише Младен Зарков, добавяйки въпроса защо ценните вещи изобщо са били оставени в чекирания багаж.

Случаят отново повдига въпроса колко сигурен е регистрираният багаж и какъв контрол реално се осъществява в зоните за обработка на куфари. Пътници коментират, че често разбират за липси едва след кацане в чужбина, когато вече е трудно да се установи къде точно е извършена кражбата, пише Блиц.

Потърпевшият настоява всички засегнати да се обединят, за да бъде извършена проверка и да се установи дали става дума за изолиран случай или за добре позната „схема“, за която просто рядко се говори публично.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!