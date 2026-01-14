Сигнал за опасни падащи елементи вдигна на крак Столичната пожарна

Снимки: Булфото

Сигнал за опасни падащи елементи от сграда мобилизира екипи на Столична пожарна в централната част на София.

По информация от мястото, екип на пожарната от Първо районно управление е затворил временно за движение улиците „ Цар Асен“ и „Кърниградска “, за да предотврати риск за преминаващите граждани.

Мерките са предприети заради опасност от падане на уреди и елементи от фасадата на сградата.

Районът беше отцепен, а движението - пренасочено до приключване на обезопасяването.

Няма данни за пострадали, отбелязва Булфото.

