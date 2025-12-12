Синдикатите искат да знаят какво ще става с доходите

Снимка: Пиксабей

НСБ и Конфедерация на труда "Подкрепа" организират в 8,30 тази сутрин акция пред сградата на Народното събрание.

От името на своите членове ръководствата на двата синдиката имат намерение да попитат депутатите от всички парламентарни групи за това какво ще се случи с доходите през 2026-а година, ако не бъдат приети проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване, на Здравната каса и на държавата и ако бъде одобрен удължителен закон за бюджета, предава БНР.

Двете организации напомнят на депутатите, че това означава да не се повишат доходите на младите лекари и медицинските сестри, на работещите в бюджетната сфера.

Предупреждават още, че има риск на фона на растящите цени да бъдат обречени на ниски доходи не само работещите, но и майките и пенсионерите.

