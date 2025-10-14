Синдикатите стягат национални ефективни протести, ако не вдигнат учителските заплати с поне 20%

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Според проучване на синдикат "Образование" сочи, че 88% от учителите у нас биха участвали в протести, ако не им вдигнат заплатите. Те настояват още парите за образование у нас да представляват 6% от БВП на държавата.

Не става дума само за ефективна стачка, но и за други варианти на протест. Причината е, че нямаме представа както се случва с бюджета за образование. За българският учител не е важна само заплатата, но и той самия като специалист да е успешен, а това зависи от финансирането на системата. В момента българската образователна система не е финансирана в много добри норми и поне 6% от БВП биха помогнали на образователната система да ускори реформите, които българското общество очаква, но очиведно това не го виждаме в следващия бюджет. Надяваме се да видим поне увеличение на заплатите, за да не се стига до протести.

Това коментира пред Нова нюз Юлиян Петров от синдикат "Образование".

Всъщност едни 3 млрд . лв. в повече биха помогнали на политиките, които не са чак толкова свързани с финансиране, а по-скоро бихме погледнали към намаляване на броя на учениците в паралелка, биха помогнали да се погрижим за компенсаторни механизми за българския учител, а оттам насетне да се строят училища в много от градовете, където няма такива, коментира той.

Средната месечна заплата на един учител в момента е около 110-112% от средната брутна заплата в страната - около 2260 лева. Това е средна брутна. Има много професии, които са с понисък ценз, но получават двойно. Заплатите трябва да станат с 20% повече. Ще направим всичко възможно да направим национални протести, ако не вдигнат заплатите с поне 20 на сто. Но да видим как ще минат преговорите. За сега имаме много добър диалог с МОН и българските учители чакат да видят какво ще се случи, коментира той.

