Сиромахов: Хората на Слави сами се изчегъртаха

Снимка Фейсбук, Иво Сиромахов

Радев вероятно знае какво трябва да прави, ако не знае - тежко ни.

Това коментира писателят и сценарист Иво Сиромахов в ефира на БНР.

"Пред политика, застанал за първи път на власт, има 2 пътя. Единият е да вършиш правилното с ясното съзнание, че ще загубиш част от избирателите си.

Другият вариант е да продължиш популистката линия и да загробиш държавата чрез раздаване на служби, пари, чрез генериране на дефицит. Много зависи оттук нататък Радев по кой път ще поведе партията и управлението на държавата. Ако тръгне да се харесва на избирателите си и на клакьорите, ще получим същото, каквото получавахме през последните 17 години", посочи той.

Единственият възможен бюджет

Според него предложения от ПБ бюджет е единственият възможен в момента.

"Касичката е изтръскана. Държавата не е източена от април до сега, тя е източвана през последните 17 години. Лошото е, че този дефицит е бил крит от хората от всяко правителство през тези години. Лошото наследство е факт. Злото е сторено. Крадено е безобразно в продължение на много години", каза Сиромахов.

По думите му ако това правителство направи сериозни стъпки в посока да се спрат кражбите, това ще означава, че те са на прав път и хората ще ги подкрепят и ще им вярват.

"Ако просто сменят едни крадци с други крадци, дните им са преброени", посочи Сиромахов.

"Важно е да се направи ревизия", смята той. Според него трябва да се каже публично на хората кои са крадците и какви са схемите. По думите му има мнозинство, с което да се пребори това, стига да има желание.

"Продължаваме да гледаме на властта като възможност за келепир. Ние не виждаме във властта възможност за решаване на проблемите на хората. Ако този модел в главите си не го пречупим, няма да можем да очакваме нищо добро", каза той.

Според него там, където има протести, значи, че обществото е здраво, че има будни граждани и гражданска енергия.

"Много важно е да има диалог. Ако този диалог съществува, тогава гражданската енергия ще бъде впрегната да работи в полза на обществото. Ако не - протестите могат успешно да свалят правителства. Реалната власт в България не е в парламента и правителството, а е в общинските центрове, подчерта още Иво Сиромахов.

"Не знам дали тази партия съществува все още", каза бившият сценарист за партията на Слави Трифонов (Има такъв народ) и напомни, че избирателите са отказали да ги подкрепят. А причината според него са лъжите.

"Някак си се самоизчегъртаха", изтъкна той.

По думите му българският избирател много точно преценява, макар и със закъснение, кои са лъжците в политиката и ги наказва. Лъжците не могат да виреят дълго време", категоричен бе публицистът.

"Същото нещо се случва през годините с всяка партия - как не си научават урока - не може да лъжеш избирателите си. Всяка лъжа, която изречеш пред избирателите си, после се превръща в камък срещу теб", добави той.

Българската политика - аматьорска работа

"Българската политика може да се разкаже в няколко изречения, които ще са доста тъжни. Тя продължава да е аматьорска работа", изказа мнението си Иво Сиромахов. Той е убеден, че политиката е наука, която трябва да се учи в университетите:

"Това са хора, които цял живот учат и работят политика. Само у нас в България ние смятаме, че можем да хванем всеки човек от улицата и да му кажем "Сядай и пиши закони". Само в България имаме представата, че всеки може да бъде политик. Ние сме предпоставили, че политиката е занимание - както вкъщи стоиш пред телевизора и нещо си мърмориш, същото нещо можеш да го правиш и в парламента, но срещу голяма заплата".

Новият повей на образователната ни система - всичко да е лесно. Голяма грешка!

"Сега новият повей е, че всичко трябва да е забавно, весело, не трябва да има усилия. Това е дълбоко погрешно, защото всички постижения в човешкия живот се дължат на усилия", категоричен бе той и подчерта, че от образователната система излизат все повече неграмотни хора, защото философията е сбъркана. "А жертвата са децата", допълни писателят.

"Има хора, които пишат учебните програми. Те са много далече от реалността. Те задават абсурдни неща. Това отблъсква всяко нормално дете от желанието да учи, от любознателността. Много са тежки проблемите. Няма воля да бъдат решени, защото на никой не му се занимава. Там от години върви инерция нищо да не се пипа, нищо да не се променя", изказа мнението си той.

Според него родителите нямат място в образователния процес:

"Не може учебният план да се прави в някакви вайбър групи на развълнувани майки. Не може те да дават акъл какво трябва и какво не трябва да се учи. Образованието е много фина и специфична материя, много малко хора наистина разбират от него, така че наистина да има полза от промените".

Какви хора искаме да подготвим за бъдещето - на този въпрос трябва да си отговорим според Сиромахов, пише Блиц.

Той коментира и възобновения разговор за въвеждането на религията в училище.

Говори се на парче, смята публицистът. По думите му има безкрайни импровизации на гърба на децата, без да има стратегия. Това създава усещането за хаос и то е хаос, защото не се прави с ясна цел, а за да имитираме дейност, обясни той.

Според него вярата и християнските ценности са нещо много хубаво и в тях има дълбок смисъл.

"Няма лошо да се учи в училище. Големият въпрос е как ще се учи, кой ще преподава, как ще бъдат подготвени тези хора и дали те наистина ще могат да се справят със задачата".

Редактор "Екип на Петел",

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