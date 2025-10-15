реклама

Сиромахов: Кои сте вие изобщо? От коя дупка църкате? Карлос ще свети високо над вас

15.10.2025 / 16:46 1

Кадър Ютуб

Иво Сиромахов изкоментира снимката на Карлос Насар с Делян Пеевски, пише Пловдив 24. Публикуваме мнението му без редакторска намеса:

Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?

Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте?

Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци?

Кои сте изобщо?

От коя дупка църкате?

Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници?

А Карлос ще свети високо над вас.

На върха.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Burton (преди 9 минути)
Рейтинг: 30890 | Одобрение: 3915
Като изключим сатиричните коментари на Сиромахов, останалите в които назидателно критикува ме дразнят и не съм съгласен с тях. Но тук е 100% прав! Олигофрените взеха да хранят Симеон Николов, че отивал да играе в Русия и сега Насар заради това, че Пеевски му е спонсор!

