Сиромахов: Забранете електрическите тротинетки! Какво още трябва да се случи

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Иво Сиромахов е поредният известен човек, който иска пълна забрана за електрическите тротинетки.

След поредния тежък инцидент с две тежко пострадали деца той написа:

"ЗАБРАНЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТРОТИНЕТКИ!

Чета в новините за поредния случай с дете, пострадало тежко с електрическа тротинетка. Няма да е последният. Ще има още много.

Какво още трябва да се случи, за да влезе в нечия куха глава идеята, че тези тротинетки са опасни? Че не може да бъдат оставяни за свободно от ползване от деца? Че развиват скорост, която не може да бъде контролирана от неподготвен човек? Че могат да бъдат и смъртоносни?

Какво чакате?

Да се изтрепят още хора ли?

В много градове в Европа вече са напълно забранени тротинетките под наем.

Въведени са строги изисквания и за личните, като по-мощните са напълно забранени и се конфискуват.

Строгите регулации по държави

Германия: Там контролът е най-брутален. За да излезе на пътя, всяка лична тротинетка трябва да има специално разрешение от федералните власти (ABE) и фабрично ограничение до точно 20 km/h. Всичко, което е по-мощно или няма стикер за застраховка, се конфискува от полицията на място, а глобите са хиляди евро.

Италия: С новите промени в законите, в Италия се изисква задължителна застраховка и регистрационен номер (табела) за всички частни тротинетки, а скоростта е ограничена до 20 km/h. На мощните машини се гледа като на незаконни мотоциклети.

България: С промените в Закона за движение по пътищата, максимално разрешената скорост за тротинетки у нас е 25 km/h, като е забранено да се движат по улици, където разрешението за автомобили е над 50 km/h (освен ако няма велоалея). Карането на мощна тротинетка с 60-70 km/h по булевардите в София или Варна е абсолютно незаконно и КАТ вече редовно провежда акции с глоби (които започват от 50 лв. и стигат до по-сериозни суми при липса на каска или каране в пешеходни зони).

Редактор "Екип на Петел",

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