Сиромахов е поредният в дългия списък близки хора на Слави, които го напуснаха

13.10.2025 / 11:20 1

Иво Сиромахов вече не е част от телевизия "Седем осми“ - собственост на лидера на партия "Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов. Това е най-коментираната новина от събота насам.

През последните години той бе водещ на "Вечерното шоу на Слави“ на мястото на началника си. 

Така и не стана съвсем ясно дали Сиромахов напуска сам, или е изгонен от телевизията. Той работеше със Слави Трифонов 25 години като сценарист, актьор и водещ. Иво Сиромахов е и автор на десетки книги и пиеси. 

Сиромахов не е първият, напуснал близкия кръг на Трифонов и продукциите му. Преди него го направиха продуцентът Евтим Милошев, сценаристът Росен Петров, Любен Дилов-син, някои от актьорите и музикантите му, припомня Пловдив 24

 

Burton (преди 42 минути)
сиромахов ако беше принципен, щеше да е напуснал преди много време

