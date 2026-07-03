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Системата BG-Alert e активирана не само във Варна, а в още две области

03.07.2026 / 10:08 1

Системата BG-Alert е активирана на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен заради издирването на изчезналото 11-годишно момиче Наталия Асенова, се съобщава на сайта на системата.

Съобщението е активно от 9:00 до 21:00 ч. днес. В него пише: „Човек в неизвестност: Издирва се 11-годишната Наталия Асенова. Детето е високо 1,60 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, облечено със светъл панталон и бяло яке с червени цветчета. При информация се обадете на тел. 112“. Известието е на български и английски език.

От полицията във Варна съобщиха, че издирването на изчезналото момиче основно е във Варна, но са предупредени и съседните области Бургас и Шумен, предава БТА.

От МВР по-рано съобщиха, че издирването на момичето продължава. За последно момичето е видяно на 30 юни, в района на село Константиново, област Варна, придружавано от възрастен мъж, представящ се като Асен Антонов Симеонов. 

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Коментари
1
0
Burton (преди 55 минути)
Рейтинг: 41545 | Одобрение: 3560
нещо не ми се връзва... Да бяха пуснали тази аларма онзи ден щеше да е разбираемо, но днес, три дена след отвличането?! Май някой иска да имитира дейност.

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